Звезда КХЛ Сушинский может стать генменеджером СКА

Если его кандидатуру не утвердят, должность может остаться вакантной, а за комплектование команды в этом случае будет отвечать новый главный тренер Игорь Ларионов.

Максим Сушинский был президентом «Авангарда» с 2018 по 2020 год. Для СКА он не чужой человек, в бытность игроком провел пять сезонов за клуб из Санкт-Петербурга.

Сушинский становился чемпионом мира и двукратным серебряным призером в составе сборной России, с «Авангардом» выигрывал чемпионат страны, трижды признавался лучшим игроком чемпионата России.

В петербургском СКА после провального сезона затеяли масштабную перестройку. Сменился состав совета директоров. Главного тренера Романа Ротенбурга отправили в отставку, а его место занял Игорь Ларионов.