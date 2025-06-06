Звезда КХЛ Сушинский может стать генменеджером СКА
«СЭ»: чемпион мира Сушинский может быть назначен генменеджером СКА
Фото: [КХЛ]
СКА может назначить генеральным менеджером клуба Максима Сушинского, сообщил «Спорт-Экспресс».
Если его кандидатуру не утвердят, должность может остаться вакантной, а за комплектование команды в этом случае будет отвечать новый главный тренер Игорь Ларионов.
Максим Сушинский был президентом «Авангарда» с 2018 по 2020 год. Для СКА он не чужой человек, в бытность игроком провел пять сезонов за клуб из Санкт-Петербурга.
Сушинский становился чемпионом мира и двукратным серебряным призером в составе сборной России, с «Авангардом» выигрывал чемпионат страны, трижды признавался лучшим игроком чемпионата России.
В петербургском СКА после провального сезона затеяли масштабную перестройку. Сменился состав совета директоров. Главного тренера Романа Ротенбурга отправили в отставку, а его место занял Игорь Ларионов.