Звезда корейских сериалов Ли Мин Хо опроверг слухи о романе с певицей Пак Бом

Все началось с того, что Пак Бом начала открыто называть Ли Мин Хо своим мужем. Она разместила несколько публикаций с такими заявлениями, что мгновенно привлекло внимание поклонников и послужило причиной для слухов о возможном романе.

Похоже, певица не ожидала такого резонанса, так как вскоре удалила эти посты. Тем не менее, она продолжила упоминать о своей особой связи с Ли Мин Хо, объяснив, что между ней и актером сложились дружеские отношения.

Ли Мин Хо родился 22 июня 1987 года в Сеуле. С ранних лет он проявлял интерес к искусству. Его карьера началась, когда он стал работать с компанией Starhaus Entertainment в выпускном классе старшей школы.

Ли начал свою актерскую деятельность с участия в прослушиваниях. Его первый серьезный проект — дорама «Тайны школьного двора». Однако в 2006 году он пережил серьезную аварию, из-за чего ему на время пришлось остановить сьемки. В 2007 году Хо вернулся на экран в дораме «Вперед, скумбрия, вперед!».

Ли Мин Хо стал настоящей звездой после выхода дорамы «Мальчики краше цветов» в 2009 году, где он исполнил главную роль Гу Джун Пэ. Успех этой работы открыл для него двери во множество других популярных проектов, таких как «Личные предпочтения» (2010), «Городской охотник» (2011), «Вера» (2012) и «Наследники» (2013). Эти роли принесли ему широкую известность как в Южной Корее, так и за ее пределами.

За свою карьеру Хо получил множество наград, включая SBS Drama Awards и Baeksang Arts Awards, что подтверждает его выдающиеся достижения в актерской и музыкальной сферах.

В 2015 году Ли Мин Хо начал отношения с известной певицей и актрисой Сюзи, но расстался с ней в 2017 году. В 2019 году он отслужил в южнокорейской армии.

Ранее сообщалось, что актера Ли Джон Джэ из «Игры в кальмара» заметили во время свидания в Париже.