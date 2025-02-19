Корейская певица подогрела слухи о романе со звездой сериалов «Наследники» и «Городской охотник» Ли Мин Хо

Корейская певица Пак Бом, участница группы 2NE1, продолжает демонстрировать свою симпатию к Ли Мин Хо – актеру популярных сериалов «Наследники» и «Городской охотник». Делает это певица в своем блоге, пишет журнал Voice.

По данным журналистов, Пак Бом называет актера своим мужем, размещает в социальных сетях коллажи с ним, и многие поклонники так и не понимают – является ли это восхищением, или же за такими постами стоит что-то большее. Сам же Ли никак такие посты девушки не комментирует, и пока «роман» продолжается лишь в блоге Пак Бом.

На днях в аккаунте Пак Бом появилось новое заявление: она рассказала, что усердно работает, добавив, что «все это правда». Резюмировала певица свой пост обещанием скоро вернуться с 2NE1.

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