Корейская певица подогрела слухи о романе со звездой сериалов «Наследники» и «Городской охотник» Ли Мин Хо
Voice: корейская певица Пак Бом вновь назвала актера Ли Мин Хо своим «мужем»
Фото: [pxhere.com]
Корейская певица Пак Бом, участница группы 2NE1, продолжает демонстрировать свою симпатию к Ли Мин Хо – актеру популярных сериалов «Наследники» и «Городской охотник». Делает это певица в своем блоге, пишет журнал Voice.
По данным журналистов, Пак Бом называет актера своим мужем, размещает в социальных сетях коллажи с ним, и многие поклонники так и не понимают – является ли это восхищением, или же за такими постами стоит что-то большее. Сам же Ли никак такие посты девушки не комментирует, и пока «роман» продолжается лишь в блоге Пак Бом.
На днях в аккаунте Пак Бом появилось новое заявление: она рассказала, что усердно работает, добавив, что «все это правда». Резюмировала певица свой пост обещанием скоро вернуться с 2NE1.
Ранее стало известно, что Бритни Спирс впервые прокомментировала отношения с помощником по дому.