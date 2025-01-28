Главную звезду из «Игры в кальмара» заметили на свидании с известной бизнесвумен

Актер Ли Джон Джэ, сыгравший главную роль игрока под №456 в сериале «Игра в кальмара», был замечен на романическом свидании в Париже. Рядом с ним находилась Лим Се Рен, сообщает Tje Voice.

Актер Ли Джон Джэ стал особенно популярен после выхода захватывающей дорамы. Неизбежно внимание поклонников привлекла личная жизнь корейской звезды. Немногие знали, что Джон Джэ состоит в отношениях уже 10 лет. Его возлюбленной является Лим Се Рен, бизнесвумен и дочка промышленного магната, почетного председателя группы Daesang.

Недавно актера засняли вместе с 48-летней бизнесвумен: пара гуляла по парижской площади Вандом и наслаждалась обществом друг друга. На кадрах Ли Джон Дже одет в серое пальто с капюшоном, маску и солнцезащитные очки. Несмотря на обилие аксессуаров, ставших своеобразной маскировкой, знаменитость все равно узнали. При этом он заметил папарацци и попытался закрыть лицо.

Лим Се Рен для романтической прогулки также была в пальто, как и избранник. Однако в качестве акцента выбрала свитер и кожаные брюки. Очевидцы сообщили, что пара выглядела непринужденно и мило.

Ранее сообщалось, что в Совфеде потребовали заблокировать в России «Игру в кальмара».