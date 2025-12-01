Звезда «Рейнджерс» Панарин может вернуться в Россию по окончании сезона

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на слухи о возможном возвращении в Россию по окончании сезона в НХЛ.

Переговоры 34-летнего форварда о новом контракте с «Рейнджерс» идут непросто. Отмечается, что хоккеист не хочет идти на уступки по зарплате. По текущему соглашению Панарин получает $11,6 млн в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Никогда нельзя говорить наверняка. Прямо сейчас мне трудно об этом что-либо сказать. Это и правда сложный вопрос. Я не могу загадывать наперед, в жизни все может сложиться по-своему», — сказал Панарин New York Post.

В нынешнем сезоне россиянин набрал 26 (8+18) очков в 27 матчах и является лучшим бомбардиром команды. «Рейнджерс» на данный момент занимают 12-е место в Восточной конференции, находясь вне зоны плей-офф. В КХЛ Артемий Панарин выступал за подмосковный «Витязь» и петербургский СКА, с которым выигрывал Кубок Гагарина.

