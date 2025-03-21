Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Эппле обратилась к медикам

Известная российская актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за осложнений, вызванных самолечением. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, 60-летняя артистка столкнулась с сильными болями в области живота, которые на протяжении нескольких лет время от времени беспокоили ее.

На первичном осмотре московские врачи диагностировали у Эппле несколько проблем в брюшной полости, в том числе новообразование в почке. После обследования актрисе было назначено амбулаторное лечение и строгая диета с дробным питанием, чтобы состояние здоровья стабилизировалось.

Отмечается, что, несмотря на проблемы, Жанна Эппле продолжает работать в театре. Ее график расписан на несколько месяцев вперед.

Эппле известна по ролям в таких сериалах, как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Марш Турецкого» и «Два холма».

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