Звезда сериала «Моя прекрасная няня» выбирает на праздники советское кино

В предновогодней суете, когда время замедляется, а в воздухе витает ожидание чуда, многие звезды обращаются к кинематографу, чтобы поймать то самое праздничное настроение. Российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», в этом смысле остается верна классике — ее любимым источником зимнего волшебства становятся советские фильмы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Как призналась актриса, она с особой теплотой пересматривает ленты, связанные с отечественной историей и культурой. Среди них на первом месте — новогодняя сказка «Чародеи», которая, по ее словам, не теряет своего обаяния благодаря прекрасному актерскому составу и атмосфере доброго волшебства. Прокофьева даже рекомендует фильм тем, кто еще с ним не знаком, считая его идеальным сопровождением для праздничного вечера.

Помимо «Чародеев», в ее новогоднем кинолисте прочно обосновались советские комедии и детективы, которые она с удовольствием пересматривает в течение январских каникул. Эти фильмы, полные ностальгии, юмора и узнаваемых сюжетов, становятся своеобразным мостиком между прошлым и настоящим, напоминая о простых, но важных ценностях — дружбе, любви и вере в чудо.

