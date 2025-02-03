Путин снял Вуколова с поста замминистра юстиции

Указ лидера страны начал действовать со дня подписания, а именно с 3 февраля. Вукулов с 2001 по 2008 занимал руководящие посты в Аппарате Правительства РФ, в том числе был главой Департамента государственного управления и местного самоуправления Правительства Российской Федерации. С 2013 по 2019 год был главой Федеральной службы по труду и занятости, а с 2019 по 2020 год являлся замминистра труда и социальной защиты. До последнего места службы был директором Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России.

Ранее сообщалось о том, что по решению президента России Владимира Путина заслуженным артистом РФ стал режиссер Тигран Кеосаян. На сегодняшний день артист продолжает бороться за жизнь после клинической смерти, которую пережил ранее.