Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Калюжный получил отсрочку от армии

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный пойдет служить в армию, но не раньше мая. Об этом стало известно Mash.

По информации источника, актеру дали отсрочку для того, что завершить работу над несколькими проектами, в том числе над фильмом о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь.

26-летний артист в военкомате подтвердил готовность служить в любых войсках и заявил, что не собирается уклоняться от призыва. В окружении актера уточнили, что Калюжный имеет отсрочку как студент очного отделения.

Отмечается, что после завершения весенней сессии и окончания съемок патриотического фильма в Донбассе Калюжный планирует вернуться в Москву и сразу явиться в военкомат.

В разговоре с Super мама Калюжного Наталья рассказала, что сын принимает участие в съемках патриотической драмы «Малыш». По ее словам, Глеб попадает под весенний призыв, но точные сроки его ухода в армию пока не известны.

Ранее, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.