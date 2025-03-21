Звезда СКА Кузнецов вернется на лед после травмы

Звездный нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов полностью восстановился после травмы и готов вернуться на лед. Об этом хоккеист рассказал «Матч ТВ».

Кузнецов готовится принять участие в матче против «Торпедо», который пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде.

В последний раз Кузнецов выходил на лед 22 февраля в матче с китайским «Куньлунем». В этой игре он получил повторное сотрясение мозга и был внесен в список травмированных.

«С нетерпением ждал возвращения. Благодарю тренеров и медицинский персонал за работу над моим восстановлением. Клуб помогал семье со всеми бытовыми вопросами. Были созданы все условия для скорейшего возвращения. Тесты показали, что я в порядке. Чувствую, что готов играть», — сказал хоккеист.

В нынешнем сезоне КХЛ Евгений Кузнецов набрал 37 (12+25) очков в 38 матчах.

Ранее высказывались предположения, что нападающий СКА может пропустить остаток сезона.