Звезда «Трансформеров» Меган Фокс объявила о беременности от рэпера Machine Gun Kelly

Звезда франшизы «Трансформеры» Меган Фокс подтвердила слухи о своей беременности. Актриса разместила фотографию с беременным животом и соответствующим комментарием на своей странице в соцсети.

На снимке Меган упомянула своего партнера, рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер), и добавила комментарий, который отсылает к печальному моменту в их жизни.

Осенью прошлого года Фокс раскрыла, что они ожидали девочку, однако, к сожалению, она потеряла ребенка. Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали свои отношения после сотрудничества в фильме «Полночь на злаковом поле».

Ранее сообщалось, что актриса Меган Фокс подверглась критике за копирование стиля Ким Кардашьян.