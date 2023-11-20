Актриса Меган Фокс подверглась критике за копирование стиля Ким Кардашьян

Как пишет «Газета.ру» , подражание Ким Кардашьян вызвало негодование в интернете. Для актрисы не впервой становиться объектом обсуждений в социальных сетях.

Меган Фокс оказалась под ударом критики после того, как появилась на церемонии вручения премии журнала GQ «Мужчина года» в белом асимметричном платье с глубоким декольте.

Многие подписчики обратили внимание на сходство образа Меган со стилем Ким Кардашьян. Они выразили свое недовольство в комментариях. Некоторые заметили похожесть не только в образе, но и в цвете волос. Кто-то даже отметил, что лица двух звезд выглядят одинаково.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что фанаты Сергея Лазарева осудили его за придирчивость и избалованность.