Звезда «Воскресенского» Колокольников поделился редким фото с дочерьми

Звезда фильмов «Воскресенский» и сериала «Игра Престолов», российский актер Юрий Колокольников редко балует поклонников семейными публикациями, но на этот раз сделал исключение. Артист поделился редкими снимками, на которых запечатлен вместе со своими дочерьми — 20-летней Таисией и 14-летней Софией, пишет «Газета.Ru».

Колокольников стал отцом в 25 лет. Его первая дочь Таисия родилась в 2006 году. Матерью девочки стала экономист Надежда Макляровская. Пара прожила вместе около 10 лет, но затем рассталась.

Интересно, что они долго скрывали свой разрыв от публики. Сама Таисия, кстати, является сводной сестрой известной актрисы Аглаи Тарасовой (дочери Ксении Раппопорт от первого брака). И Аглая, и Таисия поддерживают теплые отношения с Колокольниковым.

Вторая дочь Колокольникова, София, родилась в 2011 году. Ее мать — знаменитая актриса Ксения Раппопорт. Роман пары долгое время оставался в тени, но после рождения дочери они перестали скрываться. Однако в 2014 году, когда Софии было всего три года, Колокольников и Раппопорт расстались. Причины разрыва они не комментировали, но сохранили хорошие отношения.

Ксения никогда не препятствовала встречам дочери с отцом. Сама София сейчас уже подросток, и, судя по фото, она очень похожа на своего знаменитого папу.

В 2024 году Юрий женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Пара, как и в случае с предыдущими отношениями, предпочитает не афишировать личную жизнь.

Фото: [ соцсети ]

Ранее внучка Бориса Ельцина показала милые фотографии с сыном Бориса Березовского.