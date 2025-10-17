Звезде «Барселоны» Ямалю запретят раздавать бесплатные автографы

По данным издания, 18-летний вундеркинд подпишет новый рекламный контракт с компанией, которая будет продавать товары с его автографом. Чтобы не обесценивать уникальные товары, в соглашение будет включен пункт, согласно которому Ямаль не сможет раздавать автографы просто так.

Этим соглашением обеспокоена «Барселона». Клуб хочет «отвоевать» для себя некоторое количество подписей Ямаля, так как также продает атрибутику с автографами футболистов.

Ламин Ямаль, которому 18 лет исполнилось только в июле, уже успел провести за «Барселону» 111 матчей во всех турнирах, в которых он забил 27 мячей и отдал 38 передач.

Ранее тренер Виктор Онопко назвал условие, при котором сборная России сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года в Америке.