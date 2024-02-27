Звездная сборная «Легенды хоккея» взяла реванш у команды жителей Подольска

Сборная «Легенды хоккея» переиграла со счетом 5:3 любительскую команду жителей городского округа Подольск в шестом матче третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

​Примечательно, что все матчи проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​В составе команды легенд сыграл участник СВО Никита Волков. Он трижды забросил шайбу в ворота соперников. Более того, ему удалось оформить хет-трик в день своего рождения. Напоминаем, что в прошлом году команде из Подольска удалось одолеть звездных соперников.

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