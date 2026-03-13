Звезды оперы и балета соберутся в Москве: объявлена дата гала-концерта премии BraVo

Премия, существующая при поддержке Radio Monte Carlo, давно перестала быть просто вручением наград. За восемь лет она превратилась в масштабный культурный мост, соединяющий традиции разных стран. В этом году на Историческую сцену выйдут исполнители оперы, балета и академической музыки из России, государств СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки. Москва вновь станет точкой притяжения для ценителей прекрасного со всего света.

Организаторы не изменяют традиции смешивать жанры. Как показала программа 2025 года, классика отлично уживается с хитами кино и эстрады. В прошлом сезоне на одной сцене соседствовали арии Пуччини и саундтреки Джона Уильямса, монументальный Верди и легкий Генри Манчини. Какой сюрприз подготовит команда BraVo в этом году, пока держится в секрете, но уровень исполнителей сомнений не оставляет.

За восемь лет существования премии ее сцену украшали Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, Денис Мацуев и Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава. Список можно продолжать бесконечно. BraVo давно приобрела репутацию не только музыкального, но и светского события, где пересекаются пути звезд первой величины.

В 2026 году к традиционному блеску добавится еще и ювелирный. Официальным партнером церемонии и автором наград выступила компания Mercury. Мастера бренда создали для лауреатов эксклюзивные статуэтки, установленные на постаменте из змеевика. Камень этот выбран не случайно: он символизирует мудрость и духовное возрождение, что как нельзя лучше отражает суть классического искусства.

Имена тех, кто получит призы, организаторы обещают назвать в ближайшее время. Пока известно лишь одно: вечер 14 апреля обещает быть насыщенным. Историческая сцена Большого театра вновь примет церемонию, которая уже успела закрепить за Москвой статус одной из мировых культурных столиц.

Ранее сообщалось, что звезды RU.TV устроили праздник для сотрудников СК в честь 8 Марта.