Звездный хирург Короткий раскрыл детали пластической операции Баскова

Поклонники Николая Баскова в недоумении — новые фотографии артиста демонстрируют невероятное омоложение. 45-летний певец появился на публике с разглаженными морщинами и свежим лицом, будто сбросив два десятка лет. По мнению пластического хирурга Игоря Короткого, Басков явно прибег к ряду косметологических процедур. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что наиболее заметна блефаропластика нижних век — именно это придало взгляду певца открытость и свежесть. Эксперт также отметил возможную липосакцию в области подбородка и инъекции филлеров, которые устранили возрастную дряблость кожи.

Медик высоко оценил работу коллег, подчеркнув естественность результата. При грамотном уходе и соблюдении рекомендаций врачей, такое омоложение может сохраняться годами. Однако звезде придется регулярно посещать косметолога для поддержания эффекта.

