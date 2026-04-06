Звездный юрист Катя Гордон рассказала, почему Лерчек не уехала на лечение в Израиль

Блогер Валерия Чекалина (более известная как Лерчек) продолжает лечиться от четвертой стадии рака желудка с метастазами в Онкологическом центре им. Блохина, где ей оказывают помощь международного уровня. Наравне с этим в Сети появляются слухи о симуляции болезни и планах на побег в Израиль, которые опровергла звездная юрист Катя Гордон, сообщает The Voice.

Многие пользователи до сих пор считают, что Лерчек преувеличивает тяжесть своего заболевания, пытаясь таким образом избежать уголовного преследования и подготовить почву для эмиграции. Появилась даже версия, что блогер собирается сбежать в Израиль, где продолжит лечение. Однако Катя Гордон, которая сама неоднократно сталкивалась с травлей, категорически опровергла эти домыслы.

«Ей оказывают помощь международного уровня. Все протоколы, которые в данный момент есть у Валерии, в том числе опробованы за границей, лучших просто нет. Там есть иммунотерапия и химиотерапия, решается вопрос о лучевой терапии. Поэтому ни в какой Израиль никто не собирается. В Блохина работают отличные специалисты», — заявила Гордон.

Она также подчеркнула, что не испытывает к Чекалиной негатива из-за ее роскошного образа жизни, и даже поддержала запуск нового косметического бренда Лерчек, считая, что работа помогает блогеру бороться с болезнью.

Накануне возлюбленный Лерчек и отец ее сына Луис Сквиччиарини показал новые видео с блогером после выписки из больницы.