Звезду фильмов Тарантино нашли мертвым в Малибу

По предварительным данным, причиной смерти Майкла Мэдсена, найденного дома в Малибу, стала остановка сердца. Вскрытие назначено на ближайшие дни, после чего озвучат официальную причину кончины.

Майкл Мэдсен навсегда вошел в историю кино благодаря многим ролям. За свою карьеру она появился более чем в 150 фильмах и сериалах, создав галерею харизматичных злодеев и крутых парней. Зрители могут помнить его по исполнению мистера Блонда в «Бешеных псах» (1992) — именно его персонаж в знаменитой сцене отрезал ухо полицейскому под звуки Stuck in the Middle With You.

Позже актер снялся в ряде других значимых проектах, среди них немало картин Квентина Тарантино. Это «Убить Билла» (2003), «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Однажды в… Голливуде» (2019).

Звездные обозреватели отмечают, что несмотря на популярный образ плохого парня «с хрипцой и сигаретой», в жизни Мэдсен был преданным семьянином — отцом пятерых детей. В последние годы он активно занимался благотворительностью, помогая ветеранам киноиндустрии.

