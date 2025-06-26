Звезду «Первого канала» Гузееву заподозрили в мошенничестве с виллами на Бали

Полиция получила заявления от шести граждан, которые требуют проверить актрису и телеведущую Ларису Гузееву на возможное участие в мошеннической схеме, связанной с продажей вилл на Бали. Об этом стало известно SHOT.

По версии пострадавших россиян, Гузеева была связана с аферой, из-за которой они потеряли сотни тысяч долларов. Речь идет о рекламе, которую актриса делала в своих соцсетях.

Покупатели рассказали, что на острове Нуса Пенида бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые виллы за около $200 тыс., однако при наступлении срока передачи объектов в собственность пропадал с радаров вместе с деньгами.

Одна из жертв утверждает, что в 2022 году, поверив рекламе Гузеевой, она заплатила примерно 11 млн руб. наличными и криптовалютой за строительство виллы на Бали, однако стройка была заморожена и информации о дальнейшей ее судьбе нет.

Как пишет телеграм-канал, в рекламных роликах Домогацкого регулярно появлялась Гузеева. Вместе они гуляли по пирсу, общались и обсуждали сделки.

По словам адвоката Александра Зорина, публичная поддержка Гузеевой могла ввести людей в заблуждение, создавая ложное впечатление о легитимности схемы. Он отметил, что главным фигурантом является сам Домогацкий, который годами продавал воздух.

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