В театре Моссовета простились с актрисой Валентиной Талызиной

Талызина много лет посвятила театру имени Моссовета, поэтому прощание с ней проходило в здании, где она длительное время выступала на сцене. В фойе была смонтирована выставка, посвященная ее памяти. На ней представили фотографии со спектаклей, в которых артистка сыграла роли. На церемонию пришли не только коллеги и близкие, но и все те, кто хотел отдать дань памяти Талызиной. Среди них писатель Олег Рой, народные артисты России Владимир Сулимов и Валерий Баринов, заслуженные артисты Александр Яцко, Ольга Анохина и Любовь Руденко и многие другие.

Свои венки на прощание прислали Министерство культуры, ГИТИС, Театр сатиры и другие коллективы. После прощания должна состояться гражданская панихида, ее проведут на основной сцене этого же театра. После этого гроб перевезут на панихиду в храм Словущего. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни не стало известного российского актера и телеведущего Владимира Доронина. Он участвовал в создании таких телевизионных программ, как «Куклы» на канале НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», а также в съемках передач «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ. Кроме того, Доронин снялся в комедийном фильме по рассказу Юза Алешковского «Приятного аппетита».