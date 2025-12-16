Звезду сериала «Счастливы вместе» оштрафовали на 1000 руб. за хулиганство

Московский городской суд подтвердил законность административного наказания для звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Высшая судебная инстанция оставила в силе решение о штрафе, вынесенное ранее районным судом.

Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы дела 13 августа 2025 года. Изучив обстоятельства конфликта между актрисой и ее соседкой, суд первой инстанции пришел к выводу, что действия Бочкаревой подпадают под состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В качестве наказания ей назначили штраф в размере 1 тыс. руб.

Не согласившись с этим вердиктом, актриса и ее адвокат подали апелляционную жалобу, надеясь отменить решение.

Однако 15 декабря 2025 года судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда повторно изучила материалы и не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

Постановление Останкинского суда было оставлено без изменения, а апелляция — без удовлетворения.

Известно, что инцидент, послуживший поводом для возбуждения дела, произошел в коттеджном поселке, где проживает актриса. Конкретные детали ссоры неизвестны.

