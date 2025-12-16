Звезду сериала «Счастливы вместе» оштрафовали на 1000 руб. за хулиганство
Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 1000 руб. за мелкое хулиганство
Московский городской суд подтвердил законность административного наказания для звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Высшая судебная инстанция оставила в силе решение о штрафе, вынесенное ранее районным судом.
Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы дела 13 августа 2025 года. Изучив обстоятельства конфликта между актрисой и ее соседкой, суд первой инстанции пришел к выводу, что действия Бочкаревой подпадают под состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). В качестве наказания ей назначили штраф в размере 1 тыс. руб.
Не согласившись с этим вердиктом, актриса и ее адвокат подали апелляционную жалобу, надеясь отменить решение.
Однако 15 декабря 2025 года судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда повторно изучила материалы и не нашла оснований для удовлетворения жалобы.
Постановление Останкинского суда было оставлено без изменения, а апелляция — без удовлетворения.
Известно, что инцидент, послуживший поводом для возбуждения дела, произошел в коттеджном поселке, где проживает актриса. Конкретные детали ссоры неизвестны.
Ранее сообщалось, что суд назначил актрисе Аглае Тарасовой 3 года условно за перевозку наркотических веществ.