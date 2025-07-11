Звезду «Служебного романа» Алису Фрейндлих наградили высшим орденом России

Торжественная церемония прошла в Большом драматическом театре (БДТ) им. Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, где актриса служит более 40 лет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично вручил награду, отметив, что талант Фрейндлих является национальным достоянием России. Он поблагодарил артистку за любовь к искусству, которую она дарит зрителям.

«Всю свою жизнь — мне посчастливилось — я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением и бесконечно радовалась всю свою жизнь», — сказала в ответном слова актриса.

На мероприятии присутствовали дочь актрисы Варвара Владимирова, внуки и правнуки, а также коллеги по БДТ и киноиндустрии.

Это не первая государственная награда Фрейндлих. В 2004 году она получила орден IV степени, в 2009-м — орден III степени, в 2019-м год у— орден II степени.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам премии «Все для Победы!» за помощь участникам специальной военной операции (СВО).