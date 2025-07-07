Путин вручил награды лауреатам премии «Все для Победы!» за помощь участникам СВО

Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» за оказание помощи участникам специальной военной операции, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, он отметил заслуги семьи Малий. Игорь, Валентина и их сын Илья доставляли лекарства и воду жителям города Курахово, организовали пункт временного размещения и не только. Премию также вручили Ольге Язевой, которая шьет одежду для военных, и Ивану Солдатову — создателю комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна».

Отметим, что президент принял участие в форуме «Все для Победы», организованном Народным фронтом в Национальном центре «Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.