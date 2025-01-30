Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заметили в Москве

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь», ставшего хитом у россиян, актриса Ханде Эрчел приехала в Москву. Об этом сообщил Super. В телеграм-канале издания также появилось видео, на котором девушка заселяется в один из элитных отелей столицы недалеко от Красной площади.

Кроме того, как отметил источник, накануне в этом же отеле остановился турецкий актер Барыш Ардуч. Сообщается, что он и Эрчел приехали в Россию, чтобы представить новый фильм «Оставь это ветру», в котором актеры сыграли главные роли.

Сюжет картины рассказывает о девушке — дочери бизнесменов, в которую влюбляется серфер. Несмотря на беззаботную жизнь, молодой человек вместе с девушкой входят в состав совета директоров группы компаний Yazman, которые необходимо спасти от разорения.

Фанаты актеров всерьез думали, что между Эрчел и Ардучем возникла реальная любовь, поскольку на экране они искренне сыграли это чувство.

Ранее портал The Voice сообщил, что сыгравшего главную роль в сериале «Игра в кальмара» актера Ли Джон Джэ заметили на свидании с бизнесвумен в Париже.