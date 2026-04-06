Звезду «Универа» и «СашиТани» Валентину Рубцову внесли в «Миротворец»
РИА Новости: актриса Рубцова попала в базу экстремистского сайта «Миротворец»
Звезда «Универа» и «СашиТани» Валентина Рубцова попала в базу экстремистского сайта «Миротворец»*, сообщает РИА Новости. Причиной внесения в базу стало заявление актрисы о статусе Крыма.
Сама Рубцова родом из Донбасса — она родилась в 1977 году в Макеевке Донецкой области. С артистка увлекалась театром и гимнастикой. Настоящая популярность пришла к актрисе с ролью Тани в сериале «Универ». Позже она продолжила сниматься в продолжениях — «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». В 2024 году Рубцова снялась в фильме «Невероятные приключения Шурика».
Персональные данные Рубцовой появились на «Миротворце» в понедельник, 6 апреля. Основанием для внесения в базу послужило ее заявление в одном из интервью о том, что она всегда считала Крым российским. Украинские националисты обвиняют артистку в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт «Миротворец» регулярно раскрывает личные данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «изменниками родины». В базе присутствуют имена известных российских актеров, включая Ивана Охлобыстина, Ирину Горбачеву, Сергея Гармаша, Саши Бортич и Юрия Стоянова.
* Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен на территории РФ.