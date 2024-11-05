Звезды российской эстрады перечислили лучшие блюда русской кухни

Звезды отечественной эстрады назвали топ блюд русской кухни: так, в их числе оказались селедка под шубой, жареная картошка и блины. Об этом сообщает Life.ru.

По словам певицы Надежды Бабкиной, блины были любимым ее блюдом с детства, а сейчас она готовит тесто для них с кефиром и безглютеновой мукой с добавлением ванильного и обычного сахара.

У певца Прохора Шаляпина любимым блюдом является борщ, а также он любит жареную картошку с грибами и квашеную капусту.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предпочитает яичницу «по-сходненски», балерина Анастасия Волочкова - селедку под шубой своим любимым русским блюдом, которая ассоциируется у нее с детством и обучением в балетной академии. Кроме того, у продюсера Иосифа Пригожина с русской кухней ассоциируются оливье, селедка под шубой и мандарины.

Ранее сообщалось, что критиковавший СВО Меладзе замечен жадно уплетающим котлету в подмосковном ресторане.