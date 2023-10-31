«Большое количество уловок»: в Госдуме рассмотрят новые требования к рекламе банковских вкладов

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, который нацелен ужесточить требования к рекламе банковских вкладов.

В частности, парламентарии считают необходимым обязать банки указывать размер минимальной гарантированной процентной ставки. Если же ставка меняется в зависимости от выполнения некоторых условий, в рекламе необходимо объяснять точный порядок ее определения.

«Необходимость данного законопроекта обусловлена большим количеством уловок со стороны кредитных учреждений, чье основное правило — привлечь деньги. Однако мы считаем, что условия вклада должны быть понятны и прозрачны. В ряде случаев банки указывают в рекламе повышенную процентную ставку, получение которой, как оказывается впоследствии, возможно только при заключении дополнительных условий», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, чаще введенными в заблуждение вкладчиками становятся самые незащищенные слои населения.

«Например, это наши доверчивые пенсионеры, экономящие каждый рубль. Мы должны позаботиться о том, чтобы люди, откладывая средства с целью их сохранения, действительно могли их и сохранить, и приумножить на понятных условиях», — подытожил депутат.

В свою очередь банки в рекламе указывают проценты, на которые может рассчитывать вкладчик, без уточнения важных деталей. Например, более выгодные условия могут быть обусловлены тем, что получить их можно только после завершения действия договора вклада, а до этого времени они должны оставаться на счету. Иногда может быть указан более низкий годовой процент по вкладу, но осуществляться ежемесячные выплаты процентов вкладчику, пояснили представители фракции.

По мнению лидера ЛДПР, такая реклама вводит граждан в заблуждение, не позволяет объективно оценить реальные условия размещения вкладов и усложняет процесс сравнения с аналогичными продуктами других банковских организаций.

С целью предотвращения этой ситуации ЛДПР предложила внести изменения в федеральный закон «О рекламе». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 31 октября.

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