«Будем добиваться»: в Госдуме предложили отменить мораторий на проверки предприятий ЖКХ после взрыва в Оренбуржье
Фото: [МЧС по Оренбургской области]
В Новотроицке Оренбургской области произошел взрыв газового баллона на канализационно-насосной станции. Шесть человек оказались под завалами, их уже удалось спасти. Как сообщают СМИ, трое человек пострадали, один погиб.
Что можно сделать, чтобы снизить риск таких ЧП, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Что может вызвать взрыв газового баллона? Механическое повреждение, перегрев, коррозия, неправильная эксплуатация или утечка газа. Но предшествует всем перечисленным вещам человеческая неосмотрительность. Речь идет о несоблюдении техники безопасности рабочими или об отсутствии должного контроля со стороны профильных органов», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам депутата, снова приходится говорить об ужесточении контроля за потенциально опасными веществами, в частности, за газом. Только так можно защитить жизни людей.
«Проверки на таких объектах должны проводиться чаще, а требования к хранению и эксплуатации газовых баллонов должны быть ужесточены. Напомню, сейчас действует мораторий на проверки предприятий сферы ЖКХ. Соответственно, плановые проверки не проводятся вообще. Мы же выступаем за отмену моратория, чтобы все необходимые мероприятия проводились в установленном порядке. Отмена моратория активно обсуждается в стенах Думы. Будем добиваться», — добавил парламентарий.
Ранее в Госдуме нашли способ прекратить взрывы бытового газа.