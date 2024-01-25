«Будем добиваться»: в Госдуме предложили отменить мораторий на проверки предприятий ЖКХ после взрыва в Оренбуржье

«Проверки на таких объектах должны проводиться чаще, а требования к хранению и эксплуатации газовых баллонов должны быть ужесточены. Напомню, сейчас действует мораторий на проверки предприятий сферы ЖКХ. Соответственно, плановые проверки не проводятся вообще. Мы же выступаем за отмену моратория, чтобы все необходимые мероприятия проводились в установленном порядке. Отмена моратория активно обсуждается в стенах Думы. Будем добиваться», — добавил парламентарий.