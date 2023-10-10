«Будем над этим работать иным образом»: дети с инвалидностью не получат пенсию при потере родителей

В Госдуме рассмотрели законопроект, который мог позволить детям-инвалидам получать две пенсии в случае смерти родителей. Это касается и тех, чьи родители неизвестны. Инициатором проекта стали справедливороссы. Но все же парламентарии не стали его принимать.

По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, правительство и парламент ведут действительно большую работу по поддержке детей с ограниченными возможностями.

«Сейчас детишкам ежемесячно предоставляются денежная выплата, компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ и оплату жилого помещения. Нашим детям также дают лекарства, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на транспорте к месту и из места лечения и так далее», — подчеркнул депутат.

Что касается законопроекта, то нормы, содержащиеся в нем, требуют дополнительного обоснования и поиска источников финансирования, объяснил наш собеседник. Проще говоря, он еще не доработан.

«Безусловно, повышать обеспечение нужно. И мы будем над этим работать, но иным образом», — добавил Колунов, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуме отказались удлинять майские праздники за счет коротких зимних.