«Будет нести полную ответственность»: в ГД назвали ответственного за разрушения российских аэропортов
Депутат Альшевских объяснил, почему власти не усилят системы ПВО в аэропортах
Фото: [Министерство культуры и туризма Пензенской области]
Украинские БПЛА часто ставят под угрозу работу российских аэропортов. Сегодня в Пскове военные отогнали автоматами дрон, летевший в сторону аэропорта, сообщает Mash. В Госдуме утверждают, что усилить ПВО в районах воздушных гаваней можно.
По словам депутата ГД Андрея Альшевских, возможность есть, но парламентарии не должны вмешиваться в такие вопросы.
«У нас есть Министерство обороны — структура, которая отвечает за безопасность. Они могут принять такое решение, если посчитают нужным: усилить оборону, в том числе и элементами ПВО, нашей приграничной территории или аэропортов. И они будут нести полную ответственность за все, что происходит», — заявил Альшевских корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Парламентарий добавил, что власти пристально следят за происходящим.
«Если, предположим, Минобороны посчитает нужным не сделать этого, а потом что-то произойдет, то структура будут нести за это ответственность. Они это тоже понимают. Я бы хотел обратить внимание, что каждый должен заниматься своим делом», — заключил депутат.
Ранее в Госдуме отказались удлинять майские праздники за счет коротких зимних.