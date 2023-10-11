«Будет нести полную ответственность»: в ГД назвали ответственного за разрушения российских аэропортов

«У нас есть Министерство обороны — структура, которая отвечает за безопасность. Они могут принять такое решение, если посчитают нужным: усилить оборону, в том числе и элементами ПВО, нашей приграничной территории или аэропортов. И они будут нести полную ответственность за все, что происходит», — заявил Альшевских корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».