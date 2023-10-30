«Будут привлекаться»: в Госдуме рассказали о судьбе участников беспорядков в Дагестане

Вечером 29 октября в аэрогавани дагестанской столицы прошли беспорядки. Толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу, громила магазины и склады аэропорта из-за рейса, прилетевшего из Израиля на фоне войны в секторе Газа.

Дагестанские мужчины парализовали работу воздушной гавани в поисках евреев. Аэропорт впоследствии закрыли. Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело, квалифицировав события как массовые беспорядки. Глава региона Сергей Меликов уже заявил об украинском следе в произошедшем.

«Мы всегда жили в мире, согласии. И понятно, что здесь, в первую очередь, надо сохранять спокойствие, не реагировать на провокации, которые приходят извне, а это именно провокация, которая пришла со стороны, из-за рубежа. Недоброжелатели просто сыграли на национальных чувствах», — заявил Альшевских в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, цель и задача подобного рода провокаций — расшатать внутреннюю ситуацию в нашей стране.

«Потому хотелось бы призвать наших граждан не реагировать и не вестись на эти провокации. Позицию Российской Федерации неоднократно озвучивало наше руководство, включая президента, правительство, Госдуму: мы не поддерживаем любые формы насилия что с одной, что с другой стороны», — пояснил парламентарий.

Альшевских добавил, что власти РФ предпринимают все меры для того, чтобы максимально и как можно быстрее прекратить кровопролитие.

«Надо сохранять спокойствие и понимать, что эти провокации идут, еще раз повторюсь, из-за рубежа. Но те граждане РФ, которые на эти провокации ведутся и совершают определенные нарушения действующего законодательства, будут привлекаться», — подчеркнул депутат.

По его словам, в такие сложные времена нужно сохранять единство.

«Россия была, есть и будет домом для многих народов, национальностей. Мы всегда жили в мире, согласии, что бы ни случилось, какие бы ни были трудные времена. Всегда жили, как единая большая семья. Нам это необходимо сохранить», — подытожил депутат.

Ранее политолог Калачев назвал причины беспокойств в Дагестане.