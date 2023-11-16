«Что-то придется конфисковать»: в Госдуме предложили жестко наказать Меладзе за неуплату налогов
Депутат ГД Вассерман объяснил, почему Валерий Меладзе продолжит нарушать закон
Фото: [Евгений Одиноков/©РИА Новости]
Известный певец и продюсер Валерий Меладзе, уехавший из России и выступающий против СВО, задолжал ФНС 275 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, артист продолжает зарабатывать в России, но не платит налоги.
Что грозит исполнителю, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, Меладзе рискует лишиться части имущества, оставленного в стране.
«Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Депутат считает, что, избежав ответственности, Валерий Меладзе, как и другие сбежавшие артисты, продолжит нарушать закон.
«Вообще, как правило, безнаказанный преступник совершает все новые преступления. Поэтому те звезды, что высказываются против Российской Федерации, чаще всего замешаны и в других неприглядных делах», — отметил парламентарий.
Ранее певец Шарлот нарвался на жесткую критику депутата Госдумы Милонова.