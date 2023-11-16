«Что-то придется конфисковать»: в Госдуме предложили жестко наказать Меладзе за неуплату налогов

«Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».