«Чтобы все видели»: в Госдуме могут обнародовать список чиновников и бизнесменов, уехавших из Москвы 24-го июня

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил обнародовать список из представителей крупного бизнеса и высокопоставленных чиновников, которые покинули Москву 24-го июня во время попытки вооруженного мятежа. Он направил соответствующий депутатский запрос в Росавиацию.

По словам парламентария, это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения спекуляций и фейков со стороны западных и украинских спецслужб.

«В соцсетях сообщают, что в субботу очень много чиновников уехали из столицы. И эта информация, конечно, настраивает людей против государства. Я уверен, что это не так, и в этом смысле честность — лучшая политика. Стоит показать людям реальные списки», — отмечает Гусев в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После получения информации от Росавиации все сразу станет на свои места, продолжает Гусев. По мнению народного избранника, вся недостоверная информация, которая была опубликована, будет вызывать только пренебрежение.

«А так люди думают: «Понятно, в случае чего кто-то там берет и уезжает сразу за границу». Такие размышления настраивают людей против властей. Я уже направил запрос в ведомство и жду ответа, который должен прийти в положенные по закону сроки: в течение 30 дней. Полученную информацию я выложу в соцсетях, чтобы все видели», — пообещал Гусев.

Ранее в Госдуме заявили, что разберутся с несправедливостью на СВО.