Депутат Госдумы Колунов предложил установить для всех регионов РФ единый стандарт тишины

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов предложил установить в России единый стандарт времени тишины, а также ввести в регионах страны «тихий час». По словам парламентария, необходимо выявить «среднюю температуру по палате».

Колунов напомнил, что сейчас каждый субъект РФ самостоятельно устанавливает время, в которое в многоквартирных домах нельзя шуметь. Так, в Москве громкие работы запрещены с 23:00 до 07:00 в любой день года, а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Кроме того, в области с 13:00 до 15:00 ежедневно действует так называемый «тихий час» — в это время запрещено шуметь любыми способами.

«Шум в многоквартирных домах — проблема, существующая давно и волнующая всех без исключения. Сегодня каждый субъект устанавливает нормы тишины самостоятельно. Это создает определенную путаницу и для жителей домов, и для рабочих, ведущих ремонт в квартирах, и для промышленников», — заявил депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Приведение норм к единому стандарту, их унификация для всех 89 регионов нашей страны — то, что необходимо сделать, считает парламентарий.

«Нужно выявить «среднюю температуру по палате». Это поможет и нашим жителям спокойно находиться в своих домах, и строителям и прочим подрядчикам руководствоваться одним федеральным законом, а не искать региональные акты в каждом конкретном случае. Важно при этом как можно четче прописать требования к режиму тишины: время его действия, допустимый уровень шума. Избежать двойных трактовок», — отметил Колунов.

Депутат при этом настоял на распространении подмосковной практики «тихого часа» на остальные регионы РФ. В середине июня партия «Новые люди» предложила ввести его в Москве.

«Норма совершенно продуманная, обоснованная и, на мой взгляд, может быть распространена на всю страну. Но необходимо предусмотреть особые условия, а именно отмену «тихого часа» в случаях, когда ремонт и шумные работы проводятся в новых домах в течение полугода с момента их постановки на кадастровый учет, чтобы сроки ремонта не увеличивались из-за дневных перерывов, а жильцы смогли скорее заселиться», — заключил собеседник издания.

Ранее в Госдуме предложили «переселить» трудовых мигрантов из Москвы в другие города РФ.