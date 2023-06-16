Депутат Госдумы Колунов предложил запретить запускать дроны во всех регионах России

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов предложил запретить запуски беспилотников во всех регионах России. Парламентарий напомнил, что сейчас поднимать дроны в воздух нельзя в примерно 60 регионах РФ из 89.

При этом, подчеркнул Колунов, украинские войска продолжают атаковать приграничные субъекты России с помощью БПЛА. Так, недавно безуспешному налету подверглись Севастополь и Крым. По словам депутата, в правительстве не первый месяц обсуждают проблему использования дронов — дискуссии начались еще до того, как на территории областей РФ начали падать обломки БПЛА. Парламентарий отметил, запреты регионы начали вводить еще в 2022 году, но массово это произошло недавно.

«Налеты и атаки беспилотников на территорию нашей страны продолжаются, интенсивность растет. Уверен, сейчас самое время запретить их запуски во всех регионах нашей страны, сделав исключение для государственных структур, силовых и военных ведомств», — заявил Колунов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За нарушение такого запрета жителей необходимо привлекать к установленной законом ответственности — административной или уголовной, добавил депутат.

«Также следует проработать возможность конфискации дронов у россиян, нарушивших правила запуска беспилотников, для последующей передачи БПЛА нашим военнослужащим. Но только в случаях, когда человека поймали за запуском и нарушением установленных запретов», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную и административную ответственность за публикацию и комментирование в сети кадров работы российских ПВО.