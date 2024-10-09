Депутат Немкин: VPN-сервисы помогают защитить персональные данные

«Белые» VPN-сервисы помогают защитить выход в интернет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель нижней палаты Парламента России Антон Немкин.

Шифрование данных пользователя необходимо, чтобы предотвратить их перехват злоумышленником. Поэтому — считает Немкин — VPN нужно включать при выходе в интернет.

«VPN позволяет защищать соединение при доступе к интернету, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных и атак типа «человек посередине» — Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике

Депутат отметил, что стоит обращать внимание только на добросовестные VPN-сервисы. Например, потому что они соблюдают законодательство России, а также не помогут в обходе блокировок запрещенных в стране ресурсов.

Напмоню, VPN — это технология, которая помогает установить безопасное и закодированное соединение между любым устройством и сетью через определенный сервер.