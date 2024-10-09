Назван самый опасный продукт для людей с диабетом

Красное мясо самый опасный продукт для людей с диабетом. Об этом РИА Новости рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова. Кроме того, эксперт поделилась способом снижения рисков развития заболевания.

Специалист привела в пример исследования прошлого года. Результаты испытаний дали понять, что есть устойчивая связь между возникновением заболевания и пристратием к красному мясу.

«Вывод сделан на основе анализа анкет 216 тысяч участников исследования, которое проводилось в течение 36 лет. За это время заболевание диагностировали у 22 тысяч человек. Выяснилось, что участники со значительным потреблением красного мяса имели на 62% выше риск развития сахарного диабета. А замена всего лишь одной порции мяса на растительный белок из орехов и бобовых снижала риск сахарного диабета на 30%» — Нурия Дианова, врач гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание"

Дианова считает, что такие компоненты как насыщенные жиры и гемовое железо, а также продукты, замедляющие жизнедеятельность микроорганизмов, могут стать причиной воспаления или окисления. Это может не только привести к сахарному диабету, но и таким проблемам со здоровьем, как накопление висцерального жира или инсулинорезистентности.