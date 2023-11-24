«Дестабилизация наносит вред государству»: в Госдуме размышляют о том, чтобы приравнять поджоги военкоматов к госизмене

Несмотря на оперативную и высококвалифицированную работу правоохранительных органов, поджоги военкоматов и релейных шкафов в РФ не прекращаются. Напротив, число таких случаев продолжает расти.

Тех, кто попадает в руки полиции, в дальнейшем судят по статье о терроризме. Однако ответственность может быть куда серьезнее — об этом нам рассказала юрист и руководитель «Агентства правовой и бухгалтерской помощи» Мария Головина.

«При изучении статей УК РФ 205 (теракт) и 275 (госизмена) можно сделать вывод, что они одинаково подходят под данные деяния. Но если копнуть глубже, во время СВО эти правонарушения все же правильнее расценивать как госизмену», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Терроризм, объяснила эксперт, можно отнести к любому лицу, независимо от того, является ли оно гражданином РФ или нет. Статья же 275 говорит именно о нарушении законодательства гражданами России.

Также указанная статья предполагает, что человек осуществляет переход на сторону противника и оказывает ему помощь с целью посягательства на безопасность страны.

«Все, кто совершает поджоги, признается в том, что их надоумили на эти действия представители ВСУ. Своими действиями они действительно дестабилизируют работу военкоматов и других организаций. Но так как военкоматы, в данном случае, это один из главных органов по набору военнослужащих для участия в СВО, то дестабилизация его работы наносит вред государству. Поэтому считаю, что за подобные преступления виновных необходимо привлекать по статье 275 УК РФ», — заявила Головина.

Ситуацию прокомментировал и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, отметив, что тема неоднократно обсуждалась его коллегами.

«Я бы делал больше упор на профилактику — на информирование граждан о том, что это за преступление, какая за него бывает ответственность. Но тем не менее, наш комитет открыт и готов к диалогу. Если предложения об ужесточении ответственности поступят от организаций или граждан, мы быстро отреагируем на обращение», — сообщил депутат.

Если соответствующая инициатива найдет поддержку и будет целесообразной, добавил парламентарий, комитет по безопасности готов в кратчайшие сроки внести поправки в УК РФ.

Ранее мы сообщали, что неизвестные подожгли шкаф сигнализации на железной дороге в Домодедово.