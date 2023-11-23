Неизвестные подожгли шкаф сигнализации на железной дороге в Домодедово

Неизвестные подожгли шкаф сигнализации и блокировки на железной дороге в подмосковном Домодедово. Об этом сообщил SHOT .

Инцидент произошел на тридцать пятом километре перегона Домодедово — Белые столбы. Шкаф был расположен всего в метре от железнодорожного полотна.

По информации издания, злоумышленники вскрыли оборудование, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Шкаф, по данным журналистов, выгорел лишь частично.

Из-за происшествия поезда задержались на полтора часа. В результате случившегося никто не пострадал. Поджигателей сейчас ищет полиция.

Ранее сообщалось, что у военкомата в Подольске задержали пенсионерку с десятью литрами бензина и молотком для отбивания мяса.