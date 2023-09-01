«Если знание — сила, то нужно учить ее применять»: Милонов рассказал о своих спорах с Минобразования

Сегодня в России отмечается День знаний. Перед первоклассниками впервые открылись школьные двери.

В честь этого праздника с напутствием для общества выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Самое актуальное — это напутствие для тех, кто учит: общества, государства, которое организует учебный процесс. На стенах школ очень часто пишут воодушевляющие лозунги: «Знание — сила». Прекрасный лозунг», — рассказал Милонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по его словам, здесь забывают одну немаловажную деталь.

«Сила-то бывает разная: бывает во благо, хорошая и добрая. А бывает плохая, во зло. Если знание — сила, то, соответственно, нужно не только эту силу давать, но и учить ее правильно применять, потому что сила должна быть во благо», — считает парламентарий.

Собеседник уточнил, что у него неоднократно были соответствующие споры с Министерством образования, и сейчас в России начали активно говорить, что школа должна помогать семье не только в обучении, но и в воспитании ребенка, чтобы он вырос хорошим человеком.

«Я очень рад, что наконец-то об этом вспомнили: и школа, и семья, и общество, все помогают друг другу не только в преподавании и обучении, но и в воспитании», — подытожил Милонов.

Ранее Милонов придумал, как бороться с прогулами в школах.