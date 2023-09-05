«Это всегда позыв души, по-другому невозможно»: в Госдуме рассказали, что толкает людей на добрые дела

Сегодня отмечается Международный день благотворительности. Его цель — привлечь внимание к волонтерской и благотворительной деятельности.

Однако, как рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая, у этого праздника есть еще одно важное назначение.

«Оказывать кому-то помощь — это всегда позыв души. По-другому невозможно. День благотворительности — это повод поблагодарить. В День учителя — благодарим учителей, в День медицинского работника — медработников, в День волонтеров — тех, кто оказывает помощь», — отметила парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, для кого-то это может стать поводом задуматься.

«Кто-то увидит по телевизору сюжет об организациях, которые помогают, услышит по радио рассказ, прочитает в соцсетях о том, как помогают детям, участникам СВО, и задумаются: «Почему не я? Я ведь тоже хочу, я тоже могу. Может быть, мне сделать первый шаг?». День благотворительности — очень хороший повод поблагодарить тех, кто уже помогает, и задуматься тем, кто еще не делает этого», — подытожила депутат.

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