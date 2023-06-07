«Финальный аккорд»: в Госдуме рассказали, какие проблемы решит команда губернатора Воробьева в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 7 июня выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он в том числе заявил , что население Подмосковья отметило позитивные перемены в области.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергея Колунов напомнил, что это уже 11-е обращение Воробьева к жителям. По словам парламентария, областное правительство за год проделало большой объем работ. Член нижней палаты парламента отметил, что особое внимание местная власть уделила социальной политике и вопросу кадрового обеспечения предприятий.

«За два прошедших года отремонтировано 47 подстанций скорой помощи, а за последний год построено 30 детских садов и 35 школ. С каждым годом темп строительных работ и работ по капитальному ремонту стремительно растет. Наш регион уверенно идет и в плане строительства многоквартирных домов — 580 МКД и 130 тысяч квартир сдаются ежегодно», — заявил Колунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Немало внимания команда Воробьева уделила проблеме расселения аварийного жилья и восстановления прав дольщиков, продолжил депутат. Он подчеркнул, что в этом году в регионе 13 тысяч жильцов расселят досрочно.

«По дольщикам — финальный аккорд. Исторически было 117 тысяч обманутых участников долевого строительства, 105 тысяч уже получили ключи или денежную компенсацию. В этом году работа завершится», — сказал собеседник издания.

Также правительство Подмосковья работает над кадровым обеспечением региональных предприятий, отметил парламентарий. Дефицит рабочих наблюдается не только в Московской области, но и по всей России, считает Колунов.

«Технологические предприятия остро нуждаются в людях. С целью решить проблему кадрового обеспечения в Подмосковье работают 40 колледжей, 20 из них участвуют в профессионалитете, чтобы их студенты быстрее попали на производства и обрели практические навыки. Андрей Юрьевич подчеркнул, что в текущем году будет добавлено 800 бюджетных мест на самые востребованные в колледжах Подмосковья специальности», — заключил депутат.

Ранее Воробьев рассказал, какую помощь можно получить в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества».