«Госдума поддержит»: в России введут налог на сверхприбыль

Госдума 28 июня будет в первом чтении рассматривать законопроект о налоге на сверхприбыль. Как сообщил нам депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, инициатива скорее всего будет принята.

Как следует из пояснительной записки, налог на сверхприбыль предлагается установить для организаций, у которых прибыль за 2021 и 2022 годы выше 1 млрд рублей. Налоговая ставка устанавливается в размере 10-ти процентов. По словам Колунова, дополнительные доходы пойдут на поддержку россиян, в том числе участников СВО.

«При этом такой налог будет платить не весь бизнес, соответствующий критерию по прибыли – законопроект определяет целый перечень организаций-исключений. Так, субъекты малого и среднего предпринимательства, компании, занимающиеся добычей углеводородов и угля, а также, при соблюдении ряда условий, организации, перерабатывающие такое сырье, освобождаются от уплаты нового налога», – заявил парламентарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Колунов также отметил, что решение о введении налога на сверхприбыль совершенно правильное. Он добавил, что профильный комитет ГД по бюджету и налогам уже одобрил законопроект.

«Думаю, и Госдума поддержит его принятие в первом чтении», – заключил парламентарий.

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