«Ограничивает личное пространство и спасает от жары»: депутат ГД Нилов призвал не штрафовать за тонировку

Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал не штрафовать водителей машин за тонированные стекла, если лобовое не тронуто. Подробности в нашем материале.

Как сообщил Нилов нашему корреспонденту, он общается с большим количеством НКО и организаций, которые специализируются на вопросах защиты прав автомобилистов и безопасности дорожного движения.

«Это не первая попытка урегулировать этот вопрос, и мы видим, какая реакция поддержки идет от наших граждан. Особенно из южных регионов, где жара летом достигает 40 градусов: Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев. Мы предлагали разные пути: внести поправки в административный кодекс, либо изменить ГОСТ», — отмечает парламентарий в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ярослав Евгеньевич добавил, что в некоторых странах, наоборот, есть штрафы за отсутствие тонировки. В России же все время говорят про то, что тонировка якобы влияет на безопасность, продолжает наш собеседник.

«Напротив, пленка сохраняет комфорт, ограничивает личное пространство и спасает от жары. Тонировка сдерживает от перегрузки охлаждающее оборудование, поэтому здесь одни плюсы. Мы видим, что есть потребность в обществе: почему бы не пойти этим путем? Можно пересмотреть ГОСТы, чтобы увеличить допустимые 70% светопропускаемости», — предлагает Нилов.

Пока что депутат и его однопартийцы из ЛДПР предложили освободить водителей от ответственности за тонирование боковых стекол. Кроме того, они просят правительство пересмотреть действующие нормы.

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