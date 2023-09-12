Хайп Хаматовой с Би-2: в Госдуме призвали пускать сбежавших артистов обратно «без скидок и амнистий»

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова угодила в скандал, когда спела дуэтом с Би-2 песню «Мой рок-н-ролл», которую много лет назад с рокерами исполняла певица Юлия Чичерина. О том, зачем убежавшим звездам хайповать и стоит ли вообще пускать их обратно в Россию, разбираемся в нашем материале.

Чичерина жестко отреагировала на поступок Хаматовой.

«Народные и инородные артисты, кони мои троянские, распространяют нашу русскую культуру во вражьем стане! Ждем, когда Ахеджакова с Земфирой* запоют «Батяня комбат», а там и вся Европа стряхнет с себя гомосексуальную спесь и освободится от цепей глобалистского рабства. Спасибо, Чулпан, за подвиг, будь уверена — награда найдет героя», — написала Чичерина в соцсетях.

По словам депутата Госдумы Сергея Алтухова, убежавшие артисты находятся в скверном положении, куда они себя сами загнали. Их аудитория по-прежнему в России, а они отвернулись от своего зрителя.

«Теперь в попытках как-то компенсировать финансовые убытки они идут на все, чтобы про них не забыли. Но забвение вне Родины неизбежно. Это только вопрос времени. Думаю, что пускать обратно стоит всех. Но без скидок и амнистий разбираться по закону, не совершили ли они преступлений», — подчеркнул Алтухов.

Если в рамках правового поля нарушений нет, продолжил депутат, то люди сами решат, нужно ли им такое творчество, готовы ли они забыть спорные высказывания и побег.

«У наших граждан есть сильный нравственный компас. Но совершенно однозначно, что финансовой поддержки от государства «возвращенцы» получать не должны. Бывает, что люди запутались и искренне раскаиваются. Думаю, что такое раскаяние — и примеры такие есть — должно быть деятельным», — объяснил Алтухов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий предложил сбежавшим и вернувшимся артистам поехать и дать концерт российским героям на фронте, если их там захотят послушать, и жителям новых регионов.

Ранее в Госдуме призвали уголовно наказывать всех пьяных водителей.

* Минюстом РФ признана иноагентом