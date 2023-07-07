«Я бы признал питомцев живыми»: юрист и депутат Госдумы спорят о возможных изменениях Гражданского кодекса

Недавнее предложение Госдумы ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными — неплохая и своевременная попытка защитить братьев наших меньших. Однако по мнению некоторых экспертов, в законодательстве есть ряд несостыковок, касающихся питомцев.

Как пояснил юрист Виктор Иванов, сейчас животные на законодательном уровне не считаются живыми существами. В соответствии с Гражданским кодексом РФ они являются имуществом.

«Здесь нужно вносить изменения. По сути я, как собственник, могу относиться к вещи, как хочу: бить, ломать, уничтожать и так далее. Понятное дело, к живому существу адекватный человек так относиться не будет. Но жестоким обращением с животным такое поведение считается уже только по Кодексу об административных правонарушениях», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник считает, что домашним любимцам можно было бы давать специализированный статус.

«Я бы законодательно и в Гражданском кодексе признал питомцев живыми существами, но со специальным режимом ухода, дал бы им специальный статус. На основании этого можно дать им особые права на должный уход, чтобы их не избивали, не морили голодом. Также нужно обязать хозяев воспитывать и содержать своих животных должным образом. Нужен некий документ, который будет подтверждать, что ты берешь на себя обязательства, если берешь домой собаку», — предложил юрист.

Иванов также предлагает создать специальные курсы для будущих владельцев домашних животных. Реализация такой идеи, по его мнению, еще и приведет к созданию массы новых рабочих мест.

«Многие берут бойцовских собак, а потом не знают, что с ними делать. Это боль, это проблема. Многие не знают, как обращаться с животными. Поэтому полезно было бы прописать их права и выявить четкие критерии нарушения ухода за питомцем», — отметил адвокат.

Тем временем, депутат Госдумы Сергей Колунов не уверен, что инициатива об изменении закона найдет отклик в обществе.

«Статья 137 Гражданского кодекса РФ прямо гласит – при осуществлении прав собственности не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Несостыковок тут нет. Я думаю, изменения в Гражданский кодекс не требуются», — уточнил парламентарий.

Ранее мы сообщали, что Госдума РФ рассмотрит законопроект об ответственности при отказе от животных.