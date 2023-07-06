«Настоящее животное — это сынок-пьянчуга»: россияне обозлились на мужчину, выбросившего из окна всех кошек матери

41-летний житель города Шарыпово в Красноярском крае выбросил кошек своей матери с балкона девятого этажа. Об этом сообщает «МВД 24» .

В полиции живодера быстро нашли и допросили. Со слов мужчины, он пьяный вместе с женой пришел в квартиру собственной матери. Там его разозлило большое количество кошек. Он рассказал, что не планировал убивать животных, а думал, что они за что-то зацепятся и просто разбегутся. Однако из пяти питомцев матери выжил только один рыжий кот, жизнь которого, по словам ветеринара, удалось сохранить чудом.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В Сети россияне не стесняются выражать эмоции по поводу случившегося.

«В этой истории печально все: психическая болезнь бабули, незавидная судьба котеек и до, и после выброса, ну и сынуля-алкаш сомнительной вменяемости»; «Настоящее животное — это такой вот сынок-пьянчуга»; «Как это все мерзко. Пьяный трусливый сынок выкидывает беззащитных питомцев и убегает, чтобы мама не ругала», — прокомментировали новость россияне.

Ранее ветеринары из подмосковной Истры рассказали, как справляются с дефицитом иностранных лекарств для животных.