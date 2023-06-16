«Как отстойники»: в Госдуме жестко раскритиковали курилки в российских аэропортах

Депутат Госдумы Хамзаев хочет избавиться от курительных комнат в аэропортах

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Депутаты объяснили

Фото: [freepik.com]

Депутат Госдумы и глава общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев высказался против курительных комнат в аэропортах.

Парламентарий считает, что надо закрыть подобные помещения.

«Надо закрыть эти курилки. Я против любой формы курилок. Считаю, что это неправильно, они как отстойники», — подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хамзаев отметил, что подобные комнаты в авиагаванях — «отвратительное зрелище».

«Я считаю, что людей надо не в курилки запихивать, а давать им возможности и программу, чтобы они бросили курить. Курилки выгодны не курильщикам, а компаниям, которые продают сигареты», — высказался политик.

Собеседник добавил, что реализующие табак компании следовало бы обременять дополнительными налогами.

«В первую очередь надо снимать с этих компаний огромные деньги и тратить их на какие-то ценные программы», — подчеркнул депутат Госдумы.

Подробнее о курительных комнатах в российских аэропортах читайте здесь.

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