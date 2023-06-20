«Каждый факт жестокого обращения и убийства детей покажем мировой общественности»: депутат Колунов об инициативе ГД

Сегодня в Госдуме приняли инициативу, которая привлекала бы киевский режим к ответственности. Депутаты решили создать базу о преступлениях Киева в отношении детей, которую затем покажут мировой общественности.

Парламентарии решили возбудить расследование преступлений против несовершеннолетних, которые допускала Украина с 2014 года и до сегодняшнего времени. По словам члена фракции «Единая Россия» Сергея Колунова, западные политики и международные инстанции, включая ООН и ЕСПЧ, игнорируют обращения о вопиющих нарушениях и жестоком обращении с российскими детьми киевским режимом.

«Судя по статистике, в Луганской Народной Республике умерли как минимум 56 детей, самый младший из которых был всего 27 дней от роду. В Донецкой Народной Республике зафиксирована смерть 171-го ребенка, а более 580 были ранены. И это только официальные данные», — подчеркивает депутат в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дети умирали от обстрелов и получали ранения также в других российских регионах, как новых, так и старых: в белгородчине, брянщине и в Курской области, продолжает Колунов.

«Надо изучить каждый факт жестокого обращения и убийств в отношении детей со стороны Киева, а результаты парламентского расследования необходимо придать международной огласке. Неонацисты во главе с властями Украины должны понести всю ответственность за совершенные преступления», — резюмирует наш собеседник.

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